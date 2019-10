Senado reconoce a medallistas Panamericanos y Parapanamericanos

Sesión solemne para ellos, los triunfadores que lograron una o varias medallas en los recientes Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El Senado de la República los reconoció y para recibirlos, el pleno se puso de pie y les aplaudió.

No todos asistieron por la lejanía de algunas entidades.

Y, por espacio, algunos deportistas fueron colocados en palcos y una pequeña delegación al frente de la mesa directiva.

En total, los atletas mexicanos lograron 294 medallas, 136 en los Panamericanos y 158 en los Parapanamericanos.

En su nombre hablaron desde la tribuna Ana Victoria Galindo, con 3 medallas en su pecho, dos de oro y una de plata en gimnasia rítmica, así como Diego López Díaz, nadador que ganó 5 medallas de oro en los Paralímpicos.

Una vez concluida la sesión, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, respondió así a Diego:

Diego, no los olvidamos y queremos estar siempre cerca, no hay mejor sentimiento que nos embargue que ver a los mexicanos triunfar en otras partes del mundo, ha sido un honor que tan destacadas deportistas y tan destacados deportistas concedan la oportunidad a este Senado de la República de reconocerles su desempeño y sus triunfos”.

Los senadores prometieron.

En este marco, los reporteros preguntaron en entrevista a Ana Gabriela Guevara su opinión sobre el señalamiento de que la Conade, que ella encabeza, se colgó el triunfo histórico de las delegaciones mexicanas en estos Panamericanos y Parapanamericanos, sin merecerlo.

Es que no es este un tema de colgarse las medallas, el país sigue, el pavimento no se cambió, los servicios no se cambiaron, el nombre del país no se cambió, todo sigue, no es de colgarse, el equipo mexicano debe tener continuidad y hubo modificaciones internas que sí se reflejaron en los resultados, los resultados hablan por sí solos, resultado histórico, en la vida se había logrado”, respondió Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.