Senado recibe renuncia de Medina Mora a la SCJN, se alista para votarla y nombrar relevo

La Presidencia de la República confirmó que el presidente López Obrador aceptó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y será remitida al Senado para su análisis.

El pleno del Senado se alista a procesar la renuncia.

Una vez que se la haga llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador, el procedimiento legal es que se someta a votación del pleno y solo se requiere mayoría simple para que se confirme.

Así lo explicó, en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

El senador Monreal lamentó la renuncia del ministro Medina Mora y la calificó de extraordinaria porque desde 1931 no se había dado un caso parecido.

Desde 1931, con el Ministro Vázquez del Mercado, que había sido seguidor de Vasconcelos, si no mal recuerdo, y por causas ajenas a graves, renunció a ser Ministro de la Corte. Le tengo respeto y no hago leña del árbol caído, le tengo respeto al Ministro Medina Mora, lamento mucho su decisión, pero él tendrá su versión y su verdad . No hay crisis, no habrá suspensión o parálisis de la Corte, ni de los juzgados que depende del Poder Judicial Federal, y sí es un hecho grave, inusitado, inusual”, destacó el senador Ricardo Monreal.