Senado prohíbe importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos

La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en el Senado una nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Prohíbe la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Esta prohibición incluye sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y sistemas alternativos de consumo de nicotina. Fueron 64 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones.

Los opositores argumentaron que esta reforma es contraria al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las garantías al desarrollo de la libre personalidad.

Dijeron que se contrapone a la intención de expedir un marco regulatorio de la marihuana y que provocará la existencia de un mercado negro que pondrá en riesgo la salud de quienes usan vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“Es inconsistente que estemos a favor de dejar de prohibir el consumo de la cannabis para regularlo y estamos a favor de prohibir los vaporizadores. No hay consistencia. Creo que debemos ser consistentes con esta premisa de respeto a la libre determinación del desarrollo de la personalidad / Lo único que estás prohibiendo es la importación, no el consumo, que quiere decir, que los que se produzcan en México sí se podrán utilizar y esto en realidad nos lleva a la realidad de que existan los productos pirata adulterados o contrabandeados”, dijo Gustavo Madero, senador de Grupo Plural.

“Que no se prohíba algo que ya está permitido por la ley, algo que ya resolvió la Suprema Corte y algo que está expresamente permitido en un reglamento”, aseguró Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

Ley busca evitar el impacto dañino en la salud

“Una ley aprobada sobre las rodillas, lejos de ayudar, puede dificultar más nuestro comercio… Una incorrecta o mala clasificación de fracciones arancelarias puede traducirse en una complejidad innecesaria para los participantes del comercio exterior, además de mayores costos de operación y sanciones innecesarias y excesivas” dijo Minerva Hernández, senadora del PAN.

En el debate Morena y sus aliados aseguraron que la ley busca evitar el impacto dañino en la salud que científicamente se ha demostrado con el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“Ellos son muy claros al establecer, la Organización Mundial de la Salud, que son indudablemente dañinos, que ostentan externalidades negativas para la salud y que, además, el aerosol exhalado es una nueva fuente de contaminación al aire”, precisó Rogelio Zamora, senador del PVEM.

Margarita Valdez, Morena, presidenta de la Comisión de Salud: “No estamos de acuerdo en que los menores utilicen los vapeadores, no estamos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Si un adulto quiere vapear todo el día, que vapee así de simple, es su decisión, es su dinero, es su cuerpo, pero los niños no podemos usarlos como una bandera de progreso para que todo mundo vapee… Si dejan que los vapeadores lleguen a nuestros niños, no nos la vamos acabar con las enfermedades pulmonares y neurocerebrales que van a existir”.

Se establece que estos productos “no pueden obtener autorización por parte de la autoridad sanitaria para llevar a cabo la realización de actividades relacionadas con la producción, fabricación, o importación de éstos, razón por la cual está prohibida su comercialización dentro del territorio nacional”.

La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados.

Con información de Claudia Flores

HVI