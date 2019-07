Posponen en el Senado aprobación de la Ley de Austeridad

Senadores pospusieron, en comisiones, la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana.

Todo comenzó cuando los senadores de oposición expresaron su rechazo a algunos contenidos.

Por ejemplo, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, cuestionó la disposición de establecer una prohibición de 10 años para que los empleados del servicio público que concluyan sus encargos o contratos, puedan trabajar en la iniciativa privada sin importar su nivel.

Advirtió que esta ley podría impugnarse si se trastocan derechos humanos y laborales.

Se está afectando a 1.4 millones de servidores públicos y a sus familias, se les está tratando a priori, que una vez que salieras de este encargo no trabajarás durante diez años en el sector privado. ¿Por qué le vamos a limitar a un particular, a un individuo, a un mexicano, además violentar sus derechos laborales? ¿Pero, por qué vamos a violentar a los servidores públicos que trabajan y les vamos a decir no te vamos a permitir que este emplees después? ¿Por qué no te vas a poder emplear en el sector privado?”, dijo Vanessa Rubio, senadora del PRI.