Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que analizan la posibilidad de ajustar la iniciativa sobre regulación de los medios de comunicación públicos, contemplados en la minuta para Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Hoy recibimos a colectivos. Leímos en los medios de comunicación algunos desplegados y estamos intentando mejorar, aun conociendo que, si hacemos un cambio a la minuta, ésta tendrá que regresarse a la cámara de origen, que es la Cámara de Diputados. Hay dos alternativas: una fe de erratas que se pueda hacer por la cámara de origen y el que la Cámara de Senadores modifique algunos de los términos o algunas de las figuras jurídicas para mayor claridad y transparencia de quienes sienten que es riesgoso legislar en ese sentido”, explicó Ricardo Monreal.

En otro tema, el senador de Morena advirtió a los senadores priistas que no “cuqueen” al presidente electo, Andrés Manuel Lopez Obrador, luego de que rechazaron la Ley de Punto Final que promoverá el futuro mandatario para castigar los actos de corrupción que se den a partir de que tome posesión el 1 de diciembre y no los cometidos con anterioridad.

“Que no cuqueen al presidente porque el presidente está muy sensible y no va a haber suficientes espacios para poder someter a proceso a quienes han robado”, señaló Ricardo Monreal.

Fue entrevistado al término de la sesión este martes en el Senado.

Senado podría modificar iniciativa de regulación de medios de comunicación públicos (Notimex, archivo)

Comisiones del Senado aprueban minuta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Comisiones del Senado aprueban sin cambios la minuta de Ley orgánica de la Administración Pública Federal, en la primera lectura a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La iniciativa contiene el nuevo diseño de la infraestructura del Poder Ejecutivo que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“El dictamen queda de primera lectura y se abordará los trámites relacionados con la segunda lectura en la próxima sesión plenaria del Senado”, dijo Martí Batres, presidente del Senado.

El dictamen será sometido a votación del Pleno en la sesión del próximo jueves, luego de que en comisiones fue aprobado, en lo general, para llevar las reservas de las bancadas de oposición a debate directamente en el pleno.

Con información de Claudia Flores

BLR