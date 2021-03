Senado pide a CDMX retirar venta de productos de cannabis de sus inmediaciones

Galletas, panques, dulces y trufas, todo preparado a base de cannabis, lo puede adquirir a las puertas del Senado de la República.

En el parque Luis Pasteur, en la esquina de Reforma e Insurgentes, el movimiento cannábico instaló un plantón hace meses para demandar que se legalizara el uso lúdico y medicinal de la marihuana.

El Senado aprobó este marco legal en noviembre y la próxima semana, el tema será discutido en la Cámara de Diputados, que aún no le da su aval.

Sin embargo, el plantón ya no se retiró.

Por el contrario, los manifestantes colocaron sus propias vallas obstaculizando uno de los accesos del Senado y nadie puede pasar.

Hoy luce como un jardín de cannabis con puestos ambulantes que a plena luz del día venden productos con este ingrediente, sin que aún sea legal.

Por eso el Senado ha insistido, mediante oficio, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que se retire este plantón.

“La imagen que se envía hacia el mundo entero pues es que tenemos un Senado secuestrado por quienes consumen el cannabis, la marihuana y como que si no pasara nada. Aquí ya se volvió una vendimia, ya se volvió un acto irregular. Si hay un grave problema que observamos si no se adentra el gobierno de la ciudad de México y rescata ese espacio pues se va a quedar ahí como un centro de diversión lúdica que a nadie le conviene. Además un mercado ilegal que todavía no se regula y eso pues aún sigue siendo un delito”, sentenció Eduardo Ramírez, Presidente del Senado de la República.

El presidente del Senado urgió también la intervención del Ministerio Público ante la posibilidad de que aquí se comercialicen otras drogas.

Las fiestas, los fines de semana son particularmente una preocupación.

“Las he escuchado, las he visto, las he vivido en carne propia, por eso ya es la preocupación, aquí es una labor del Ministerio Público, que investigue el delito, en caso de que seguramente existen ese tipo de células que ya entraron a esta parte de la calle, del área común, células delictivas porque tiene una lógica como no puedo señalar a alguien en especial ni afirmarlo, pero he constatado se ha vuelto un tema de tolerancia y yo no creo que sea nada más un tema de cannabis, seguramente habrá hasta otras sustancias”, agregó Eduardo Ramírez.