Senado no reúne quórum para aprobar interpretación sobre propaganda gubernamental

Se atoró en el Senado el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones, en torno a la revocación de mandato.

Se trata de un mecanismo legislativo inédito por el que Morena y sus aliados buscan dejar claro que los servidores públicos pueden ejercer su libertad de expresión en torno a la revocación de mandato salvo cuando emplean recursos públicos etiquetados.

Sin embargo, algunos senadores decidieron irse temprano e iniciar un puente vacacional del que regresarían el próximo martes.

En el tablero electrónico había 62 votos a favor y los opositores no votaron.

Les faltaban dos votos para que se aprobara el dictamen y la presidenta, Olga Sánchez Cordero tuvo que declarar sin quórum la sesión.

“El resultado de la votación indica que no se reúne el quórum necesario para continuar la sesión”, dijo Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República.

Inicialmente la presidenta cerró la sesión para citar el jueves, pero Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, intervino.

“Se cita a la siguiente sesión de la Cámara el próximo jueves 17 de marzo. A ver, coordinador. Adelante, coordinador”, apuntó Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República. “Se levanta para hoy mismo a las 19:00 horas. Hoy a las 19:00 horas, porque no hay quórum”, agregó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, buscó de inmediato a dos senadores más que debían regresar para aprobar el decreto de interpretación de propaganda gubernamental, pero no lo consiguió.

Así lo reprochó, en entrevista.

“No es responsable irse antes de la sesión. Nosotros debemos estar aquí, permanentemente, del inicio a la conclusión”, señalo Monreal.

Desde un principio, el PRI había solicitado una moción suspensiva para que no se discutiera y aprobará la interpretación de propaganda, pero Morena se impuso con sus votos.

La oposición acusó a los morenistas de conflicto de interés porque con la aprobación de este instrumento legislativo se beneficiarían al dejar sin materia las demandas en su contra que el INE y el TEPJF analizan, luego de que senadores y diputados fueron señalados por el INE de violar la veda electoral con sus muestras de apoyo a los tres años de gestión presidencial.

“Hay un flagrante conflicto de interés de las y los Senadores de Morena con este dictamen y, por lo tanto, debe interrumpirse su discusión en este Pleno. Hay que ser serios. Han violado la ley, no es ningún secreto, porque hay una denuncia contra ustedes ante el INE”, destacó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

“Los senadores de Morena no nos encontramos en este supuesto de conflicto de interés para participar en la discusión del decreto interpretativo porque no se actualiza el interés individual sobre el general ni mucho menos se tiene un interés económico o de beneficio personal. Al contrario, con la aprobación del presente decreto interpretativo se garantiza el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de las y los ciudadanos a recibir información”, apuntó Mónica Fernández, de Morena.

La oposición los acusó también de buscar seguir haciendo propaganda a favor del Presidente de cara a la revocación de mandato.

“Es un bodrio legislativo eso está clarísimo, no tiene sustento, no hay forma de sopórtalo, pero ¿qué hay en el fondo? Ustedes lo aprobaron, así lo votaron ustedes, y hoy quieren cambiar esa norma porque no les está conviniendo la realidad, acéptenlo, están convirtiéndose realmente en aquello que tanto han criticado, criticaron al pasado, se llenaban la boca diciendo que en el pasado se hacían mal las cosas, hoy son ustedes un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en las Cámaras y no les dan la razón simplemente por tener una mayoría, una mayoría que deberían de tener vergüenza al defenderla”, añadió Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN.

Pero los morenistas reviraron cada crítica.

“Quieren callar al presidente de la República todas las mañanas, pero les voy a repetir lo que les dije ayer en la discusión de las comisiones, ustedes no entienden por qué un presidente de la República se levanta tan temprano, desde las 6:00 de la mañana, trabaja, da una conferencia y todos los días ante el pueblo de México contesta preguntas. Pues claro que no saben, porque su último presidente del PRI estaba en otra cosa, estaba consiguiendo contratos, moches en los proyectos de su gobierno y los últimos o los únicos dos presidentes panistas. Uno, se levantaba crudo todos los días por eso no podía estar a las tres de la mañana trabajando. Y el otro se la pasaba empastillado por eso no podía trabajar desde las seis de la mañana como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, acusó César Cravioto, senador de Morena.

Los senadores que faltaron fueron:

De Morena: Raúl de Jesús Elenes Ángulo, Eva Eugenia Galaz Caletti, Napoleón Gómez Urrutia, Santana Armando Guadiana Tijerina, Rosa Elena Jiménez Arteaga, Gerardo Novelo Osuno, Juan Quiñonez Ruiz, Nestora Salgado García y Jesús Lucía Trasviña.

Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo.

Gabriela Benavides Cobos y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Partido Verde.

La sesión está convocada para discutir el mismo dictamen este jueves a las 10 de la mañana.

Con información de Claudia Flores.

LLH