Nombran a Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyves consejeras de la judicatura

Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés Zárate, rindieron protesta como nuevas consejeras de la Judicatura Federal.

El pleno del Senado las aprobó tras un debate en el que la bancada del PAN criticó sus perfiles porque los consideran cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque luego algunos legisladores de esa bancada le dieron votos a favor.

📌La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, @monicaferbal, tomó protesta a la ciudadanas Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica De Gyves Zárate como consejeras de @CJF_Mx. pic.twitter.com/jaDN8DCOYp — Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2019

“A mí lo que me incomoda de todo esto que pasó, es que desde el primer día se sabía quiénes serían las integrantes del Consejo de la Judicatura y todo lo demás fue una franca y una absurda simulación. Lo que no me parece justo es que se haga una convocatoria pública, se simule un proceso transparente, cuando sabemos que no va a ser así. Y que lamento que en el Senado se tomen este tipo de decisiones y si me parece que es una falta de respeto al Senado, porque es posible que esas hubieran sido las personas seleccionadas en un proceso, como lo hemos hecho en otros”, dijo la senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“El día de hoy el Partido Acción Nacional se manifiesta en contra de la invasión y control absoluto del presidente Andrés Manuel López Obrador del Poder Judicial de la Federación. Que tenemos pleno respeto por las dos personas que hoy están siendo propuestas, nos da gusto que sean dos mujeres, pero no son garantía de independencia. Y perdón que lo señale aquí, pero hay un claro conflicto de interés”, explico Damian Zepeda, senador del PAN.

Senadores y senadoras de Morena defendieron los nombramientos de ambas consejeras.

“Son mujeres muy preparadas y han sido mujeres Senadoras las que han pasado a hablar en contra de las mujeres, cuando sabemos que nos cuesta mucho trabajo estar en los puestos de decisión. No entiendo esa postura y por ello lo respaldo y por supuesto la decisión de las Comisiones Unidas cuenta con todo mi apoyo para respaldar a Verónica de Gyvés y a Loreta Ortiz, en el Consejo de la Judicatura para contribuir a la paridad y a la justicia paritaria y a la visión de la perspectiva de género en la justicia, en este caso en el Consejo de la Judicatura”, señaló Malu Micher, senadora de Morena.

“Y miente quien diga que va a haber sometimiento al Ejecutivo, mienten / Y no permitiré por nada que sus detractores de un partido que se debe llamar el Partido de los Contreras, a todo le dan la contra”, agregó la morenista Lucía Trasviña

Loretta Ortiz fue aprobada con 95 votos a favor y 13 en contra. Morena le dio 53 votos, el PAN 6, el PRI 8, MC 8, el PVEM 7 votos, el PT 6, el PES 4 y el PRD 3… En contra fueron 12 del PAN y 1 del senador sin partido.

Verónica de Gyvés Zárate recibió 94 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención. De Morena fueron 56 en pro, el PAN le dio 6, 5del PRI, 7 de MC, 7 del PVEM, 6 del PT, 4 del PES y 3 del PRD… En contra votaron 16 senadores del PAN y el senador sin partido.

La abstención fue de un senador de Movimiento Ciudadano.

Con información de C. Flores.

FJMM