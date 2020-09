Senado, listo para recibir fallo de la SCJN sobre consulta de juicio a expresidentes

El Senado de la República se alista para recibir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la petición de consulta popular que hizo el presidente López Obrador en torno a la posibilidad de llevar a juicio y vincular a proceso a expresidentes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que están en espera de que el pleno de la Corte resuelva.

Dijo que existe la posibilidad de que se declare improcedente como lo establece el proyecto del ministro Luis María Aguilar, pero también podría declararse constitucional e incluso los ministros podrían reformular la pregunta de la consulta para darle viabilidad plena en materia constitucional.

En todos los casos, el senador Monreal garantizó que dará cumplimiento a la resolución de la Corte.

En otro tema, el senador Monreal aseguró que no se ha metido ni se meterá en la contienda interna de Morena para la dirigencia nacional.

En conferencia, manifestó su respeto a los contendientes y aclaró.

“He hablado con todos. He hablado con Porfirio, he hablado con Yeidckol, he hablado con Gibrán, he hablado con Mario Delgado, he hablado con Alejandro Rojas, he hablado con todos y obviamente les he dicho a todos que no me voy a meter, aunque me metan; pero no será la primera vez que me meten sin que esté metido. Es parte del ejercicio de la política, soy prudente y no voy a involucrarme en ninguna parte con ninguno”, dijo Ricardo Monreal.