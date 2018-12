Senado impugnará resolución de SCJN sobre Ley de Remuneraciones, anuncia Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y Presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que el Senado impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución que suspendió la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por contravenir la propia legislación.

Esto no obstante que se trata de una resolución emitida por uno de los integrantes de la propia Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán, en su cuenta de Twitter puso el siguiente mensaje: “La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el art. 64 de la Ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN. Demostraremos que se violó la ley”.

Por su parte, Martí Batres, presidente del Senado, advirtió que independientemente de la decisión de la Corte sobre esta la ley, desde el Congreso de la Unión seguirán las reformas y modificaciones en materia de honestidad, combate a la corrupción y austeridad.

Por ejemplo, se declaró pendiente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso una iniciativa para expedir la Ley General de Austeridad.

Coincidió con el senador Monreal en que, con su sentencia, el ministro Pérez Dayán violó disposiciones incluso constitucionales.

No estamos de acuerdo con diversas decisiones. Pero, respetamos las decisiones y en el ámbito legislativo tomaremos las propias, las que nos correspondan; porque esa decisión contraviene el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice que al admitir una acción de inconstitucionalidad no se dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada. La Corte lo que tiene que decir es, sí es inconstitucional o no es inconstitucional la ley; el ministro Pérez Dayán está yendo más allá de lo que establece la Constitución”, dijo Martí Batres, presidente de la SCJN.