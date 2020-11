Senado impugna obligatoriedad de equidad de género para próximas elecciones

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, confirmó que se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del INE, respecto a la obligatoriedad que tendrán todos los partidos políticos de postular al menos a siete candidatas a gobernadoras, de un total de 15 gubernaturas que se disputarán el año entrante.

Confió en que la decisión será revertida por los magistrados electorales y rechazó que se trate de un asunto de misoginia o de enfrentamiento con el INE.

“El INE no tiene facultades para legislar, no tiene facultades legislativas, esto es una competencia propiamente del Poder Legislativo, en el caso de la Cámara de Diputados y de Senadores. No estamos en una disputa con el INE, simple y sencillamente ellos emitieron un resolutivo en el que nosotros, además, de no estar de acuerdo, estamos obligados a que se garantice el principio de constitucionalidad y, no debe de existir un distanciamiento político ni un mal entendido entre el Poder Legislativo, en este caso el Senado y con ellos como un órgano autónomo. Nos asiste la razón, nos asiste el derecho y espero que sea un resultado positivo”, declaro Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República