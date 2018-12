Van a Senado testimonios de familias de ciclistas atropellados

Familiares de personas atropelladas en la Ciudad de México llevaron sus testimonios al Senado de la República, donde demandaron a los legisladores que se ocupen del tema.

Gabriel Padrés, padre de una víctima, afirmó que llegó al Senado “por amor a mi hija y amor a mi país […] hace tres años mi hija iba de su trabajo a la universidad en Reforma y la atropelló un camión de transporte público. Yo les voy a decir algo, el perder un hijo, es terrible. Y más cuando tienes que reconocerlo desfigurado y al día y medio que lo sepultas que vas de regreso del peatón te dicen que te tienes que presentar en una audiencia […] yo no creía que alguien podía morir de tristeza, mi papá murió a los seis meses de que murió mi hija y todos los días me decía que se quería ir abrazar a su nieta”.

Luz del Carmen Centeno, madre de una víctima, apuntó que el caso de su hijo, “por la posición que tenía y su lucha dentro del activismo del ciclismo que lo tenía desde hace muchos años, a lo mejor es algo más visto, pero él es uno de muchos, que han pasado y probablemente sigan pasado. Por eso me queda dentro del indescriptible dolor que tengo, me queda un poquito de esperanza en que su lucha que él emprendió se haga realidad. Esta ley, es como él decía, las calles son para todos”.

Pidieron al presidente del Senado una Ley de Movilidad para las grandes ciudades. Él se comprometió a impulsarla.

Sofía, novia de una víctima, reclamó que parece “que no ha quedado claro que morir en la calle no es normal […] las ciudades deben ser diseñadas para todas las personas no solo pensando en aquellos de moverse en automóvil que además son minoría, esta es su tarea como nuestros representantes. Bájense del coche y vivan la ciudad”.

Martí Batres apuntó la necesidad de “hacer una buena preparación para que tenga la mayor proyección. La iniciativa tendrá mayor fuerza entre más conocida sea, y entre más apoyos tenga fuera de la cámara. Si nadie se entera o si un circulo chiquito se entera, la iniciativa no tendrá la fuerza suficiente para avanzar […] reitero nuestra disposición para respaldar institucionalmente, políticamente la iniciativa y que salga adelante”.

Guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Informaron que en el mundo más de un millón de personas pierden la vida por hechos de tránsito, la mayoría son jóvenes entre 5 y 29 años.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

tfo