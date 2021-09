Senado extiende negociaciones para destrabar nueva Ley Federal de Juicio Político

En el Senado, la mayoría de Morena y el bloque opositor decidieron extender las negociaciones hasta el lunes para destrabar la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Aunque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que han aceptado hacer varios cambios a la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, el artículo 35 de la ley es el obstáculo que no permite avanzar.

Ahí se establece que cuando se trate de funcionarios estatales, la Declaración de Procedencia que llegara a dictar la Cámara de Diputados se remitirá a la Legislatura local para su estricta observancia.

El bloque opositor no está de acuerdo, porque señala que esta disposición es contraria a la Constitución y a la soberanía de los estados.

“La minuta que llega de Diputados pareciera que de lo que habla es de un Estado absolutamente autoritario, represor, porque lo que supondría si se aprobara como viene la minuta, pues supondría que pueden tener a partir de lo que resuelva con una mayoría simple en la Cámara de Diputados, resolver sobre la procedencia y, entonces los Congresos de los estados solamente serían receptores de una instrucción y no administrarían los asuntos, como lo establece la propia Constitución y eso habla de un Estado que reprime y, por lo tanto, no estamos de acuerdo en que esto suceda de la manera en que se está planteando en la redacción del dictamen. Sabemos cómo decide la mayoría simple las cosas, prácticamente por una instrucción, pues, presidencial o del gobierno y, al final, lo que hacen es obedecer a pie juntillas lo que les dicen”, dijo Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN.

El coordinador de Morena explicó que tratan de evitar que la ley sea impugnada ante la SCJN.

“Y la idea es tratar de que no se judicialice, porque si la norma o el conjunto normativo de la nueva ley lleva inconsistencias constitucionales, pueden ser elevadas a acciones de inconstitucionalidad que resuelva la Corte o el órgano jurisdiccional, lo que nos llevaría más tiempo en ordenar todo el sistema normativo nuestro / Es una sola disposición normativa que no nos hemos puesto de acuerdo y pudiera hacer uso de la mayoría que tenemos con nuestros aliados pero me resistí, creo que debemos hacer hasta el último esfuerzo por llegar a acuerdos y consensos, entonces nos dimos un tiempo de viernes, sábado y domingo a ver si lo logramos”, agregó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.