Senado de EEUU celebrará audiencia con Alphabet, Twitter y Facebook

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos anunció este miércoles que celebrará una audiencia la próxima semana para analizar cómo las redes sociales están respondiendo a las operaciones de influencia extranjera, en la que testificarían ejecutivos de alto rango de Twitter Inc, Facebook Inc. y Alphabet Inc.

Los senadores Richard Burr y Mark Warner dijeron que la audiencia tendría lugar el 5 de septiembre con la presencia de Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, y Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook.

Larry Page, director ejecutivo de Alphabet, también fue invitado a testificar.

El presidente Donald Trump se mostró “muy preocupado” de una posible injerencia rusa en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán en Estados Unidos el próximo mes de noviembre.

Estoy muy preocupado de que Rusia pelee muy duro para tener un impacto en las próximas elecciones”, dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter, en referencia a los comicios que renovarán en noviembre los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado estadounidense.

El mandatario, además, señaló que desde Moscú se intentará interferir a favor de los candidatos demócratas.

Con información de Reuters.

FJMM