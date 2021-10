Senado entrega reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a dos feministas

En sesión solemne, el Senado de la República entregó el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en sus ediciones 2020 y 2021 a Laura Martínez Rodríguez y a Daptnhe Cuevas Ortiz.

Te recomendamos: Senado reconoce derechos de ‘Grupo Plural’

Feministas reconocidas por su lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el país.

Ambas agradecieron desde la tribuna la distinción.

“Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y estoy muy agradecida. Hoy, una feminista recibe el premio ‘Elvia Carrillo Puerto’ 2020-21. ¡Qué estremecedor! No puedo dejar de celebrar, desde esta tribuna, las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pasado 28 de septiembre, por primera vez, celebramos nunca más ninguna mujer presa por decidir qué no va a continuar un embarazo que no quería”, Daptnhe Cuevas Ortiz, Recipiendaria distinción Elvia Carrillo Puerto.

“La impunidad promovida por las instituciones nos ha obligado a acumular indignación, rabia y rebeldía por las luchas de todas las mujeres, por sus vidas y las de sus hijos e hijas, detrás de ellas venimos todas aquellas nosotras que creemos que otro mundo es posible, un mundo donde quepan todos los derechos humanos de las mujeres enarbolados siempre por un ejercicio de ciudadanía y cobijado bajo la sociedad civil organizada”, Laura Martínez, Recipiendaria distinción Elvia Carrillo Puerto.