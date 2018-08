Senado de la República iniciará plan de austeridad, en breve

A la brevedad, la Cámara de Senadores iniciará la implementación de su programa de austeridad.

El presidente de esta Cámara, Martí Batres, explicó:

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) no podrá cargar más la renta de sus oficinas en la llamada Torre Azul, que es un edificio frente a la sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma.

Martí Batres, presidente del Senado de la República. (Twitter @martibatres)

Estamos intentando concentrar todo para ahorrar y es una decisión que se tomó ya hace unos días. Pero en efecto, ya no se van a rentar esas oficinas, que eran como 700 mil pesos, no recuerdo muy bien, pero es real la nota y espero que a partir del 1 de septiembre ya no tengamos la carga esa en el Senado. Lo hacemos con respeto y ya se les notificó, ya no hay ninguna oficina del Senado en la Torre Azul”, apuntó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.