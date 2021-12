Senado de la República clausura sus trabajos de este periodo ordinario

El Senado de la República clausuró sus trabajos de este periodo ordinario de sesiones y designó a los senadores de cada grupo parlamentario que integrarán la Comisión Permanente.

Eso provocó el último enfrentamiento de este año en la tribuna del Senado.

El recién integrado Grupo Plural reclamó que la Junta de Coordinación Política, que encabeza Ricardo Monreal, no los haya convocado a integrarse a la Comisión Permanente.

Germán Martínez reclamó que ellos son un grupo de 5 senadores y el PRD y el PES, que jurídicamente ya no es partido, tienen menos integrantes.

Además, acusó que se faltó a la palabra en el acuerdo que los constituyó como Grupo, y él no fue convocado a firmar este nuevo acuerdo sobre la integración de la Comisión Permanente.

“No es la cultura del agandalle, no es la cultura del engaño a la palabra dada, quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la confrontación de ideas sin insultos, vamos a la confrontación de argumentos, y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos”, dijo Germán Martínez, coordinador Grupo Plural.

Anunció que impugnarán ante el TEPJF, y el senador Monreal le respondió así.

“No se vale, con alegatos totalmente frívolos, pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada y aunque me desee quien lo dijo, que no voy a llegar a donde esté; eso no es un asunto de él: va a ser la gente la que decida, y voy a luchar, a pesar de él y a pesar de esta actitud, que no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco, porque siempre he honrado mi palabra, no lo merezco. Podría con el tiempo demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República, pero no es el momento. Yo fui el principal impulsor y apoyador para reconocer al Grupo Plural, como grupo: fui el primero”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El morenista Eduardo Ramírez subió a la tribuna para exigir respeto al senador Germán Martínez

“Lo que no se vale es que exijamos un respeto cuando no lo damos. Justo ayer que llegué de manera respetuosa a su escaño fui recibido con una mentada de madre, expresada de tus palabras, hablas de altura cuando te conduciste conmigo con bajeza, entiendo que cada quien da lo que representa. Y lo que tú representas, Germán, es una historia de traiciones, hay que ver hacia atrás. Traicionaste a Calderón, lo traicionaste. Traicionaste a López Obrador, lo traicionaste, porque gracias a ese espacio que tú tienes, se te dio una senaduría plurinominal, porque dudo mucho que vayas ganar un día una elección”, explicó Eduardo Ramírez, senador de Morena.

Germán Martínez volvió a hacer uso de la palabra para responder.

“Es falso que yo respondí con una mentada de madre, no pedimos más, pero también, insisto, no pedimos menos que lo que nos da la aritmética, somos más que 3, lo qué pasa es que nosotros no nos arrodillamos frente a nadie. Yo, ni frente a Calderón, yo ni frente a Fox y asumo mi biografíañ, la asumo con orgullo y de las cosas que no me arrepiento, es de haberle dicho si, no a nadie de aquí, al presidente López Obrador en su casa que él fue quien me invitó”.

Movimiento Ciudadano también anunció que impugnará al no contar con diputados integrantes de la Comisión Permanente.

Con información de Claudia Flores.

HAVJ