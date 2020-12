Senado busca periodo extraordinario de sesiones para el 15 de enero de 2021

El Senado de la República convocará a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 15 de enero.

El tema de la agenda será la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), Aasí lo anunció el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

En entrevista explicó que no fue posible lograr un consenso sobre el proyecto de dictamen que ya se tiene listo.

Por ello, los coordinadores parlamentarios decidieron abrir un espacio de diálogo para escuchar las inconformidades.

En otro tema, el coordinador de Morena advirtió que si el Instituto Nacional Electoral (INE) emite un acuerdo con nuevos lineamientos para evitar la sobre representación en la Cámara de Diputados, el Senado se sumará a la impugnación que se presente.

“Invade, invade facultades el INE de manera grosera. Eso es decisión del Poder Legislativo y seguramente se va a impugnar. Es decir, no pueden ellos legislar, es muy sencillo; hay un Poder Legislativo que es el único que puede crear normas jurídicas de aplicación general; llámense reglas, normas, cualquier disposición de observancia obligatoria y general, es una ley. Y esas sólo las hace el Poder Legislativo, sólo vamos a defender nuestra función, siempre. No vamos a permitir la intromisión ni la invasión de ningún Poder ni órgano autónomo a la vida del Poder Legislativo, ni que nos sustituyan, no lo vamos a hacer”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.