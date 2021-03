Senado aún no llega a un acuerdo para legalizar el uso lúdico de la marihuana

En el Senado de la República aún no hay acuerdo para avalar en sus términos los cambios que la Cámara de Diputados hizo a la reforma para legalizar el uso lúdico de la marihuana.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, habló de allanarse a la propuesta de los diputados y lograr así que se promulgue el nuevo marco legal y comience su vigencia en breve.

Senadores del PAN y PRD mostraron su desacuerdo con lo aprobado por los diputados.

“Algunas de las que he podido saber pueden resultar positivas. Pero, vamos a cuidar también que no se esté todavía con un incumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la podemos votar a ciegas y no podemos estar de acuerdo a ciegas. Me parece que hay que revisarla con mucho cuidado, porque son una gran cantidad de artículos los que modificaron, capítulos completos, entonces sí se tiene que revisar con cuidado”, agregó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.