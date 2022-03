Senado aprueba que patrones permitan a trabajadores ir a votar en Revocación de Mandato

El Senado de la República avaló que los patrones permitan a los trabajadores acudir a votar el 10 de abril a la consulta de Revocación de Mandato.

“Por unanimidad, con 93 votos a favor, se aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras concedan a las y los trabajadores el tiempo necesario para que ejerzan su derecho al voto en los procesos de revocación de mandato”, menciona la cuenta de Twitter del Senado de la República.

✅ Por unanimidad, con 93 votos a favor, se aprueba reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras concedan a las y los trabajadores el tiempo necesario para que ejerzan su derecho al voto en los procesos de revocación de mandato. — Senado de México (@senadomexicano) March 16, 2022

Se reforman los artículos 132 y 204 de la Ley Federal de Trabajo.

Aprueban en comisiones decreto de interpretación que permite promover la revocación de mandato

Con su mayoría, Morena y sus aliados aprobaron la noche de este martes en comisiones el decreto de interpretación por el que se permite a los funcionarios públicos hacer campaña política o promover el proceso de revocación de mandato sin sanciones, siempre y cuando no sea con cargo al presupuesto público etiquetado para ese fin.

El decreto establece que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”, es decir, la única restricción será que no se usen recursos públicos.

Senadores del PRI, PAN y MC intentaron que se suspendiera la sesión al argumentar que, con esta interpretación, los legisladores de Morena, diputados así como los propios senadores, podrían beneficiarse y dejar sin materia los recursos en su contra que analizan el INE y el TEPJF.

Les pidieron excusarse, pero no aceptaron

“Es para preguntar si las y los senadores de Morena solicitaron excusarse de participar en la deliberación y votación de este asunto en virtud de ese conflicto de interés, interés personal de cada uno de los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Esto es una tergiversación de la Constitución y constituye un intento burdo para burlar la ley y evitar las sanciones que en materia electoral podrían aplicarse a las y los servidores públicos que no acaten esta prohibición”, indicó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

“Hasta este momento ni en la comisión de Estudios Legislativos segunda ni en la comisión de Gobernación se ha recibido notificación alguna respecto al tema que ya te hace diferencia por lo tanto en estas comisiones estamos haciendo nuestro trabajo, el senado de la República en su caso, la presidencia nos tendría que notificar si ese fuera el caso mientras tanto nosotros proseguimos con nuestra tarea parlamentaria. No se puede presentar ninguna excusa. Decir que no, no se tiene miedo al contrario si se tuviera miedo no hubiéramos sido los que promoviéramos desde hace tantos años que esta figura fuera una realidad en nuestro país”, apuntó Mónica Fernández, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación.

HVI