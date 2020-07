Senado aprueba Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

La primera de las 6 leyes que aprobó el pleno del Senado relativas al T-MEC, en el periodo extraordinario, fue la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Con ella, se liberan los plazos a fin de poder importar y hacer investigación sobre medicamentos de patente para que al concluir los 20 años a partir de su registro, no haya necesidad de esperar hasta 8 años más para tener listos sus genéricos y poder comercializarlos en beneficio de los consumidores porque cuando esto sucede los precios se abaratan.

“Las patentes en México están protegidas por 20 años, una vez que se obtiene ese registro nadie puede comercializar algo que haya sido protegido, descubierto inventado por una firma eso es tener patente, después de ese plazo cualquiera puede comercializar, pero para estar preparado hay que desde antes comenzar a hacer investigaciones y eso es lo que les liberamos nosotros, que no exista un mínimo de plazo y desde el primer día que se registra una patente, los laboratorios pueden empezar a investigar y a importar los insumos para poder estar preparados para el primer día después del año 20 salir al mercado ofreciendo sus productos a precios más baratos eso no estaba en la ley”, explicó el panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía.

El senador Madero ejemplificó que cuando un laboratorio internacional registre la patente de un nuevo medicamento, los laboratorios en México podrán de inmediato comenzar sus investigaciones para fabricar los genéricos y comercializarlos en cuanto se libere la patente.

A pesar de los señalamientos de la oposición en días pasados, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejó claro que ni el gobierno federal ni su partido intentaron preservar los plazos para que los genéricos tarden más tiempo en poder comercializarse.

“No, es falso eso, no es cierto. Morena va a defender… ¿Nunca lo planteó, senador?… No, nunca. Morena no, no pasaría, Morena siempre va a defender a la gente, Morena no va a mafiarse ni tampoco va a ser cómplice en contra del pueblo, de ninguna transmisión en ese caso concreto, Morena nunca tuvo intención de proteger a la industria farmacéutica internacional”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.