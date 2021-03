Senado aprueba elección extraordinaria para Nayarit

El presidente del Senado de la República, lanzó la convocatoria para una nueva elección que se realizará el próximo 6 de junio. Será para que Nayarit vote por una nueva fórmula, integrada por un senador propietario y uno suplente, que los represente en esta Cámara.

Todo se debe a que, en 2018, resultó ganadora la fórmula de Morena que integraron como propietario, Miguel Ángel Navarro, quien solicitó licencia por tiempo indefinido para contender como candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit en los comicios del 6 de junio y su suplente, Daniel Sepúlveda Árcega, cuyo triunfo fue revocado por sentencia del TEPJF el pasado 27 de julio de 2018.

El presidente del Senado consideró que en este caso se actualiza el supuesto de la ausencia de propietario y suplente de la fórmula originalmente electa.

Por ello, la Mesa Directiva suscribió un acuerdo a fin de declarar la vacante y expedir la convocatoria para una elección extraordinaria que permita contar nuevamente con un senador en posibilidad de ocupar ese escaño.

Senadores de oposición votaron en contra de la convocatoria, pero la mayoría de Morena y sus aliados la aprobaron con 55 votos a favor que superaron los 36 de rechazo.

“Es notoriamente violatorio de la legalidad, los cargos de elección popular son irrenunciables, las elecciones en Nayarit no se han realizado, aquí se está dando una presunción que no podemos aceptar de cuál va a ser el resultado electoral en Nayarit, tendremos que recurrir a otras instancias porque esta votación no se debe realizar”, Beatriz Paredes, Senadora del PRI.

“No podemos convocar nosotros a elecciones extraordinarias, no fue incluso valorado en la Junta de Coordinación Política”, dijo Dante Delgado, Coordinador de los senadores de MC.