Senado aprobó 11 reformas constitucionales de diversas índoles

El pleno del Senado de la República aprobó un paquete de reformas a la Constitución sobre diversas materias.

Fueron 11 reformas que impactaron 12 artículos constitucionales.

El pleno avaló nueve de ellas por unanimidad y destacan:

La eliminación definitiva de las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue uno de los temas que generó mayor consenso.

“Consideramos muy importante que a pesar de que el Presupuesto ya no contiene partidas secretas que hagan referencia a esta fracción del artículo 74, consideramos fundamental esta reforma para prohibir las partidas secretas, de tal forma que no vuelvan a existir, que no haya retrocesos, que no haya resurgimiento de las mismas”, aseguró Marti Batres, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.