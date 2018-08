Senado analiza opciones para contener el sargazo en playas del Caribe

El tratamiento del arribo atípico de sargazo a playas del Caribe Mexicano no puede ser atendido afectando otros ecosistemas, advirtió la directora de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

“Es una tentación muy grande, y lo entendemos perfectamente cuando se tienen pérdidas económicas, todo esto, decir tengo que limpiar; no puede ser a toda costa, no puede ser con costo del ambiente, no puede ser de matar la gallina de los huevos de oro, no solamente en términos económicos sino ecológicos”, explicó Amparo Martínez, directora del INECC.

Sobre la instalación de barreras para desviar el sargazo, la funcionaria de Semarnat dijo que es necesaria la evaluación de daños.

“Estamos sugiriendo que no lo hagan sin unas medidas precautorias, para que no se vaya a alterar a otros sistemas, como el arrecife, que queda tan cerca. Estamos pidiéndoles que consideren la cuestión meteorológica y el que los vientos se pueden regresar todo el sargazo, y que estamos en época de huracanes, y que, si ponen una serie de barreras, que tengan una gran cantidad de masa acumulada para llevarlo otro lado, y si se nos viene un huracán, también hacer la modelación necesaria de qué puede pasar”, apuntó Amaro Martínez.

Durante la mesa de trabajo “Análisis del fenómeno natural del sargazo”, realizada en el Senado de la República, se advirtió que desde 2015 existen lineamientos técnicos para el bloqueo y retiro de esta alga que prohíben la utilización de maquinaria pesada, debido a que vulnera a otras especies.

“Las masas de sargazo son además una barrera que interfiere con las actividades de anidación y exclusión de las tortugas marinas, pero también de algunas especies de aves que depositan sus huevos ahí en la arena y que llegan cada año a las costas de Quintana Roo. También algo que preocupa muchísimo es la mortalidad de los pastos marinos que están cerca de las costas”, agregó Silvia Garza, senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Pese a que el Fonden no contempla reglas para desastres biológicos, en junio se hizo la primera declaratoria de desastre para la que se asignaron 62 millones de pesos.

Con información de Jessica Murillo.

