Senado actuará como una auténtica cámara revisora en Miscelánea Fiscal: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que esta cámara actuará como una auténtica revisora de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos.

El objetivo es aprobarlas este jueves, por lo que intensificó el diálogo con los sectores que se sienten lastimados en la legalización de los autos “chocolate”, el cobro de derechos de agua a productores agropecuarios y los estímulos fiscales.

Soy partidario de que hagamos lo correcto, racional y justamente, y en eso está revisar estos tres temas que son claves para estos sectores: Asociación de automotores, Asociación y Unión de Usuarios del Agua, de Pozos de Riego, y Concamin, con estímulos fiscales y algunos otros temas del Código Fiscal de la Federación, pero lo que les puedo asegurar a todos es que la Cámara de Senadores actuará como una auténtica cámara revisora, lo que me dice el subsecretario de Hacienda, que la Ley de Ingresos está justa y que no se puede eliminar nada, que ellos están calculando que se apruebe como está”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena.

Fue entrevistado en el marco de la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” a Rosario Ibarra de Piedra, quien la dejó en custodia al presidente de la República por la falta de resultados en la desaparición forzada de su hijo y del resto de las víctimas de este delito.

El senador Monreal dejó claro que esta Cámara no se arrepintió de conceder el galardón a la activista.

Muchas cosas que ahora están surgiendo no son justas para él, pero él es el presidente y es toda una herencia que en el pasado se generó, no queremos entregar galardones a cambio de aplausos o de actitudes de adulación o de dulzura. No, hay que entregar los galardones a quienes lo merecen, aun cuando no coincidan con el Gobierno”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena.