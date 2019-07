Semovi tendrá padrón de choferes de transporte público para mejorar la seguridad

A partir de este jueves, el Gobierno de la Ciudad de México iniciará el registro de un padrón de choferes de microbuses, autobuses, combis, taxis y vehículos de servicio privado por aplicaciones telefónicas, para mejorar la seguridad en el transporte público.

Carlos Augusto Morales, director General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó: “Para poderse registrar, el concesionario o el permisionario tiene que proporcionar tres datos fundamentalmente: su nombre completo, su CURP y la matrícula de la unidad que va a opera. Las vías de registro son tres: telefónica, a través de Locatel al teléfono 56581111, a través de mensaje SMS al 30303 con la palabra “mitaxi”, si se trata de un taxi o “miruta” si se trata de un transporte colectivo”.

El registro también podrá hacerse digitalmente en el sitio www.miunidad.cdmx.gob.mx o de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Movilidad.

Una vez que esté integrado el padrón de choferes, los concesionarios deberán actualizar su información cada 30 días naturales o en caso de que cambien de operador.

En el caso de los servicios de taxi mediante aplicación telefónica, las empresas están obligadas a actualizar los datos cada 7 días.

Usuarios sabrán con su celular quién o quiénes están autorizados para conducir el vehículo

Este programa permitirá a los usuarios, a través de su celular, saber quién o quiénes están autorizados para conducir un determinado vehículo.

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló: “Si yo voy a tomar un taxi en la calle, yo voy a escribir las placas de la unidad, en ese momento me va a decir quién es el chofer que está operando el taxi en ese momento o bien los choferes autorizados para operar ese taxi. Voy a poder compartir en tiempo real mi ubicación con contactos que yo quiera y si algo ocurriese, voy a poder apretar un botón de pánico, en el momento en que lo aprieto, en automático hace el despacho al C5, y el C5 me empieza a ubicar en tiempo real en donde estoy y voy a poder hacer contacto con algún operador del 911 sea vía voz o vía chat si es que no quiero usar el teléfono”.

En caso de que se cometa algún delito en estas unidades, los datos registrados tanto del automóvil como del operador facilitarán el inicio de las investigaciones a las instancias de seguridad y procuración de justicia de la ciudad.

José Guadalupe Rojas, operador de transporte público, opinó: “Por un lado está bien, por tanta delincuencia que hay, el pasaje viaja más seguro y yo creo que así puede ser que los ilícitos y la delincuencia baje un poco con eso”.

Santiago Pichardo, concesionario de transporte público, dijo: “Beneficia tanto a nosotros como a la ciudadanía, más seguridad, más protección para uno mismo, para la unidad y para el pasaje. Ya ve que los asaltos están a la orden del día desgraciadamente”.

En caso de incumplimiento del registro se impondrá una multa y en caso de reincidencia será retirada la concesión o la constancia de registro.

Con información de Cinthya Marín.

RAMG