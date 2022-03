Tras constantes quejas, Semefo de Acapulco iniciará operaciones en nuevas instalaciones

Luego de casi 40 años de quejas constantes el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco que se encontraba en la colonia Progreso, iniciará operaciones en sus nuevas instalaciones.

Te recomendamos: Ataque armado deja un muerto en plena costera Miguel Alemán, en Acapulco

“Ya no van a estar apretados como estaban allá que su capacidad era de doscientos y le aumentaban y luego el olor y el mal servicio”, explicó el ciudadano César Tornés.

El nuevo Semefo se encuentra junto al hospital general del poblado “El Quemado”, cuentan con todo el equipo y el personal necesario, pero a pesar de que se inauguró el viernes pasado no pudo entrar en funciones debido a detalles administrativos.

La morgue cuenta con una superficie de construcción de más de 900 metros cuadrados, cuanta con área de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, y cuenta con dos cuartos fríos, uno para 120 cadáveres, en condiciones normales y otro destinado a contingencias, con capacidad para 220 cuerpos, además de tener una sala de necropsias con seis mesas y área para identificación de cadáveres.

A comparación de las instalaciones de la zona urbana, donde había quejas por malos olores, además de saturación de las cámaras frigoríficas, aquí se cuenta con equipo de rayos X portátil, laboratorio de Patología e Histopatología; además de dormitorios para médicos; almacén de servicios generales; áreas de gobierno, aula y oficialía de partes.

“Más que nada por la gente que anda reclamando sus cuerpos de las, ya está más, cómo le podía decir, o sea vaya ya no tienen más tiempo aquí ya no están como antes que no pues si otro día ya son tres días pum a la fosa común y después para reclamarlo ¿cómo?”, destacó el ciudadano César Tornés.