Programa ‘Sembrando Vida’ está rezagado, principalmente en viveros, afirma Secretaría de Bienestar

La Secretaría de Bienestar reconoció que el programa “Sembrando Vida” está rezagado, principalmente en el tema de viveros.

Te recomendamos: AMLO pide a beneficiarios de ‘Sembrando Vida’ ponerse a trabajar la tierra

De plantas, de viveros, solo tuvimos 80 millones de 575 millones. Tenemos que redoblar esfuerzos para tener las plantas. Tuvimos muy a destiempo insumos y herramientas que tienen que ver con el vivero, no tuvimos la capacidad de tener esos insumos. El insumo prioritario para vivero malla sombra, bolsas de plástico y dotación de agua. No estamos tan bajos en el porcentaje de la siembra, estamos al 50% de ver la realidad, plantas, árboles en las parcelas, pero si tendríamos que reforzar lo q no se pudo lograr en 2019, lograrlo en 2020 en cuestión de árboles”, detalló María Luisa Albores, de la Secretaría de Bienestar.