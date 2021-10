Semarnat registra 122 zonas críticas forestales y detecta ocho tipos de delitos

Alrededor de 212 mil 834 hectáreas del territorio nacional son deforestadas al año, en 122 zonas críticas, donde se presentan ilícitos forestales, en casi toda la República Mexicana, informó la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.

En conferencia de prensa virtual, explicó que el 70% del territorio nacional es forestal, es decir, del total de 196 millones de hectáreas de superficie, 138 millones son bosques y ahí se cometen ilícitos como la tala clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobre explotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.

“La forma de operación de los grupos organizados son de diferentes formas y van desde el manejo indebido de la documentación forestal para acreditar la madera que sale de los predios, el apoyo a pobladores y taladores simpatizantes que inciden en actividades ilícitas, el aviso en carreteras cuando la autoridad federal realiza actividades de inspección y vigilancia, el halconeo. La transformación de madera en aserraderos clandestinos. Los talamontes su mayoría son gente joven y cuando se internan para talar monte nada más por cortar el fuste le pagan entre 600 a 800 pesos”, expuso María Luisa Albores, secretaría de Medio Ambiente.

Agregó que el cambio de uso de suelo y la invasión de áreas naturales protegidas es otra de las formas de deforestación más comunes.

“Las especies con las que se reforesta en el programa Sembrando Vida no son especies ajenas al lugar y al espacio. Sí hay deforestaciones, es un tema que no es nuevo, venimos con una presión de deforestación y normalmente los que se dedicaban a otras cosas, a la siembra de cultivos ilícitos se pasaron a la tala ilegal, ahora tenemos un problema, el cual ya estamos trabajando como gobierno de México, no solo como institución ambiental, sino otras instituciones y estamos haciendo otro trabajo muy serio”, añadió María Luisa Albores, titular de Semarnat.

María Luisa Albores precisó que se han realizado 888 acciones en 12 operativos para enfrentar a los delincuentes en coordinación son la Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, Profepa, Conafor, Conagua, Guardia Nacional y Procuraduría Agraria, así como autoridades locales.

Con información de Adriana Valasis.

LLH