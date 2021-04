Semar pone a disposición de FGR 30 elementos por desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas

La Secretaría de Marina informó que puso a disposición de la Fiscalía General de la República a 30 de sus elementos por su presunta participación en la desaparición de 23 personas en diferentes hechos registrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante 2018.

El 16 de mayo de 2018 un operativo de la Marina llegó hasta el deshuesado de autos “Pepes”, en Nuevo Laredo. De ahí se llevaron detenidas a varias personas, entre ellas a José Luis Bautista.

“Yo fui testigo, yo vi cuando a él se lo llevaron. A mi también el personal de marina me golpeo, me tiro al piso y me insulto ahí me quitaron todas mis pertenencias”, dijo Gabriela Castro, cuñada de desaparecido en Nuevo Laredo.