Semana Santa en Acapulco, turistas salen de fiesta y evitan protegerse contra COVID

La fiesta sigue imparable en las principales playas del país y este fin de Semana Santa, muchos olvidaron protegerse contra el COVID-19 y se divirtieron como ocurría antes de la pandemia. Poco importaron los llamados de las autoridades y los filtros para evitar las aglomeraciones.

Los negocios de la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, tenían permitido el 60% de aforo, lo cual no se cumplió.

“Tenemos tapaboca y gel antibacterial, pero no lo traemos porque hace poco estábamos comiendo, estábamos cenando”, dijo Jairo Carrasco, turista de Colombia.

“Ahorita por el momento no, ya después ya veremos, me preocupa poquito pero ya estamos aquí”, dijo Irving, turista del Estado de México

“Pues ya me dio, no me preocupa volverme a contagiar?, dijo Jannette.