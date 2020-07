Semáforo COVID-19 sigue vigente en México, aclara López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que el semáforo epidemiológico por COVID-19 sigue vigente en México, durante la conferencia por el coronavirus donde se informó que en el país van 36 mil 327 muertos por coronavirus y 363 mil 930 casos confirmados.

Te recomendamos: Uso de cubrebocas en CDMX será permanente hasta que haya vacuna contra COVID-19

“No está tirado a la basura, el semáforo sigue vigente, es una disposición que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y sigue vigente hasta que no sea revocado, afirmó el funcionario.

Mencionó que “no es cierto que estamos a la deriva y que no sabemos a dónde vamos”, después de no haber presentado el semáforo epidemiológico para esta semana, por inconsistencias en la información de algunos estados.

Explicó que dichas inconsistencias fueron detectadas en la información que prevén los estados en cuanto a la ocupación hospitalaria, por lo que no fue posible la actualización del semáforo.

Apuntó que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hubo propuestas de que el semáforo epidemiológico fuera quincenal, porque requiere varios días para su implementación.

“Si lo cambiamos cada semana podría ser muy desgastante adaptarse a un ritmo tan rápido”, destacó.

Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo para que el semáforo se presente cada 15 días y advirtió que “no está sujeto a negociación”.

A continuación te presentamos el video completo de la conferencia de este 14 de julio, por el coronavirus.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT