Selección mexicana de skatebording busca clasificar a los Juegos de Tokio

Siete integrantes de la Selección Mexicana de skatebording o patineta se preparan para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Nací en Naucalpan en el Estado de México en una colonia medio difícil, por mi hermano, yo iba como en sexto de primaria a los 11, y le entró a esta onda como de las tribus urbanas y andaba como con punks, con patinadores y de repente llegó a la casa con una patineta y dije lo quiero intentar y ya no pude despegarme nunca”, dijo Bryan.

En México, los patinadores se hicieron en la calle, practicando dentro de fuentes sin agua desde finales de los años 70.

“Creo que es una responsabilidad muy grande, pero me encanta poder ser parte de esto. Las olimpiadas es una muestra del esfuerzo que he tenido que otorgarle a algo como la patineta, que es un deporte, pero que al final del día me apasiona”, reiteró.