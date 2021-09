Selección de Argentina libera a cuatro jugadores tras polémica en juego contra Brasil

La Selección de Argentina liberó, el lunes 6 de septiembre de 2021, a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso para que retornen a sus clubes de la Premier League, mientras que la FIFA abrió una investigación sobre la suspensión del partido de la eliminatoria sudamericana entre la “albiceleste y Brasil.

La noticia de la liberación fue dada a conocer por parte de la Asociación del Fútbol de Argentina (AFA) por medio de un comunicado.

Más tarde, en un nuevo comunicado, la AFA añadió que Romero y Lo Celso, del Tottenham Hotspur, “también quedan liberados para el partido con Bolivia y regresan a su club”.

Los cuatro argentinos que participan de la Premier League, que impidió a la mayoría de los futbolistas sudamericanos jugar con sus seleccionados en la triple fecha FIFA, faltarán el jueves al tercer partido de la albiceleste frente a Bolivia en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La decisión se produce después de que las autoridades de salud brasileñas ingresaran al campo de juego el domingo tras acusar a cuatro jugadores argentinos de la Premier League de violar las reglas de cuarentena relativa al covid-19 del país, por lo cual el árbitro suspendió el encuentro al minuto cinco.

“Había rumores de que los de la Premier no íbamos a poder jugar el partido, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil, y no hacíamos tanto quilombo (lío) para cancelar el partido. Era un partido grande para disfrutar, no para hacer un papelón (…) Nunca se vio en el fútbol. Es una lástima por el fútbol sudamericano, que un partido tan grande a nivel mundial se suspenda por estas cosas no lo vamos a entender“, dijo Martínez a periodistas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, antes de partir a Europa.