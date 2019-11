Seis municipios de Veracruz registran mayor número de embarazos en menores

Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Perote, Coscomatepec y San Andrés Tuxtla, son los seis municipios de la entidad con el mayor número de casos de embarazos en menores desde los 10, hasta los 16 años de edad.

Joselito Muñoz Contreras, jefe de la Oficina de Seguimiento del Programa de Población, dentro del Consejo Estatal de Población de la Secretaría de Gobierno, agregó: “Y Veracruz se encuentra dentro del estado prioritario para la atención del embarazo de los adolescentes, se ha trabajado arduamente en el Consejo Estatal de Población, quien es quien lleva la coordinación del grupo estatal GPA, el Grupo para la Atención del Adolescente de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres”.

Dentro del foro regional denominado derechos sexuales y reproductivos en adolescentes realizado en Coatzacoalcos, Joselito Muñoz Contreras, jefe de la oficina de seguimiento del programa de población, dentro del consejo estatal de población de la secretaría de gobierno, aseguró que durante los últimos meses esta cifra tuvo una disminución en el estado.

Joselito Muñoz Contreras, jefe de la Oficina de Seguimiento del Programa de Población, dentro del Consejo Estatal de Población de la Secretaría de Gobierno, agregó: “Y la función que tenemos como institución pública y como integrantes del GPA es precisamente brindar información científica, verdadera y laica, que es un tema que han estado reiterando los adolescentes que ahorita la veracidad de la información no es decir que no tengan relaciones sexuales ni mucho menos decirles que si tengan y que no pase, al contrario, es darle los elementos y que ellos tomen decisiones responsables”.

Muñoz Contreras comentó que los foros se continuarán realizando en todo el estado, en los próximos meses.

Dentro de estos foros participan el Instituto Veracruzano de la Mujer, el Sector Salud, la Secretaría de Educación de Veracruz y diversas asociaciones civiles.

Con información de Mónica Ricardez

LSH