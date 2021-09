Seis hoteles y al menos 60 casas, afectadas por inundaciones en Querétaro

En Tequisquiapan y San Juan del Río, Querétaro, se mantiene la alerta por las inundaciones del fin de semana; la zona más afectada fue el centro de Tequisquiapan.

En el corredor hotelero del centro de Tequisquiapan, Querétaro, el nivel del agua rebasó el metro de altura. Seis hoteles y al menos 60 casas presentan daños.

“La naturaleza reclama lo suyo y todo se vino abajo. El refrigerador, el horno, todos mis insumos, la loza se salvó porque están en cajas, pero todo lo que es para llevar, todos los vasos, todo se fue”, dijo Dulce Ramírez, dueña de una cafetería en Tequisquiapan.

Vecinos narran que desde el viernes empezó a llegar el agua por el desbordamiento de la presa Centenario.

“Llamamos a las autoridades para ver qué se podía hacer, nos dijeron que no había problema. Alrededor de las 10 de la noche se empezó a filtrar el agua por la parte final del fraccionamiento y fue cuando volvimos a llamar y nos dijeron que no pasaba nada, pero ya había personas que no podían salir de sus casas”, apuntó Jorge Belman, vecino de Tequisquiapan.

“Empezarnos a avisar que ya venía el agua, entonces comenzamos a marcar señas para ver a donde subirá y, como ven, rebasó el nivel que nosotros marcamos”, señaló Beatriz Hernández, del fraccionamiento La Rueda.

Beatriz Hernández vive en una de las 120 casas que se inundaron la madrugada del lunes en el fraccionamiento la rueda, en San Juan del Río. Asegura que a los vecinos se les notificó una hora y media antes del desbordamiento del río San Juan.

“Tuvimos que sacar 201 adultos, 54 menores y 22 mascotas”, comentó Armando Chapa, director de Protección Civil de San Juan del Río.

“Nosotros nos quedamos porque desgraciadamente empezó el robo a casa”, dijo Yasu Sánchez, damnificado por el desbordamiento del río San Juan.

