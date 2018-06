SEIDO devuelve obras de arte al sindicato de maestros

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio a conocer que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) les hizo entrega de 17 obras de arte, que la agrupación magisterial había adquirido durante la presidencia de la maestra Elba Esther Gordillo y cuyo valor asciende a 3 mil millones de pesos.

Según el secretario general del SNTE, la apoderada general del sindicato presentó una denuncia de hechos ante la SEIDO, para aportar elementos que contribuyeron a la recuperación de dichas obras, con el fin de que fueran devueltas al Sindicato.

Entre las 17 obras se encuentran cinco de Diego Rivera, adquiridas con recursos sindicales durante el Sexto Congreso Nacional Extraordinario del SNTE en el 2012 para que se exhibieran en el museo que contendría el proyecto “La Ciudad de la Innovación y el Conocimiento”; “sin embargo, el Sindicato nunca las había tenido en su poder, por lo que inició los procedimientos correspondientes […] hemos recuperado 17 obras que tienen un valor incalculable”, indicó Cepeda Salas.

Afuera del edificio del SNTE estuvo el abogado de la maestra Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro, quien dijo que el Sindicato y su apoderada legal, Soralla Bañuelos, sabían que 86 obras de arte fueron adquiridas en la gestión de Gordillo Morales para ser exhibidas como parte del proyecto “Ciudad de la Innovación y el Conocimiento”; sin embargo, señaló, el Sindicato rechazó hacerse cargo de ellas cuando Gordillo Morales fue detenida.

Lo que me parece inconcebible es que vengan a dar una rueda de prensa en donde dicen que recuperaron lo que nunca recuperaron, más bien se negaron a recibir […] Como ustedes vieron, fueron puras cosas vagas que no tienen ningún sentido; es más, no estuvo la apoderada aquí presente, que debió haber estado para dar una explicación”, señaló Del Toro.