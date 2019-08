Seguro Popular sólo beneficia al capital privado: Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, criticó el funcionamiento del Seguro Popular tras asegurar que no se enfocó en la prevención de enfermedades o la promoción de la salud, y sí a beneficiar al capital privado en la atención de enfermedades.

Al inaugurar las Audiencias Públicas para analizar la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que sustituirá al Seguro Popular, dijo que en la Cuarta Transformación se busca el acceso universal a la salud no segmentada.

No necesitamos de mercaderes del más allá, de boroneros de la enfermedad, de guardianes de padecimientos o de comerciantes codiciosos de la salud, sino juntos reconstruiremos la política de salud, esto se logrará implementado el modelo de atención primaria a la salud, federalizando el sistema de salud que tenemos hoy, reorganizando la regulación de la salud y fortaleciendo la industria farmacéutica nacional y la investigación innovadora”, señaló Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

El diputado morenista Mario Delgado aseguró que la iniciativa que presentó para crear el Instituto de Salud para el Bienestar también pretende acabar con la corrupción en el sector.

En la primera mesa de trabajo, el exsecretario de Salud del gobierno calderonista, Salomón Chertorivski, criticó la iniciativa del diputado Delgado.

Una mala reforma al sistema de salud es una negligencia política, el primer problema de la iniciativa que presentó el diputado Mario Delgado es que no tiene un diagnóstico, no solo bueno o malo, no cuenta con un diagnóstico”, refirió Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud.