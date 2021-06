No hay intención de rescatar ni reinstalar el Seguro Popular: López Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no se tiene intención de rescatar ni reinstalar el modelo del Seguro Popular, establecido en el sexenio pasado.

“El sector privado de salud en México, no le interesó, por lo que se ve en los resultados, ampliar su capacidad de dar servicios particularmente para las poblaciones más desfavorecidas económicamente, para los pobres, entonces no aumentó la oferta de servicios de salud y en cambio se empezó a introducir una serie de servicios un tanto accesorios, poco resolutivos que sí eran lucrativos, ahí entraron todo lo que hemos comentado, los servicios integrales en los que firmas privadas, generalmente de nueva creación algunas como está documentado, ligadas a funcionarios de las administraciones anteriores, pues empezaron a hacer negocios con la salud. Desde luego está claro que además actos rampantes de corrupción pues contribuyeron a que el sistema funcionara aún menos de lo que tenía o podía haber funcionado. Dicho esto, evidentemente no tenemos intención alguna de rescatar, revivir o reinstalar este modelo”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.