Seguridad no se negocia en el NAIM, dice Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró en entrevista con Raymundo Riva Palacio para ‘Estrictamente Personal’ que el tema de la seguridad y los certificados internacionales no se puede negociar o ahorrar con respecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El presidente del CCE, como alternativa, propone revisar costos de materiales para quitar suntuosidad como una forma de generar ahorros en la construcción.

Basados en los estudios del propio Colegio de Ingenieros, nosotros le propusimos evaluar algunos de los costos y materiales de manera que no se pierda funcionalidad, pero se le quite un poco de suntuosidad, lo que no afectaría directamente el proyecto ni la capacidad de transporte de pasajeros o de movilización de carga”