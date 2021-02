Segundo día de vacunación resultó más ágil: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el segundo día de vacunación resultó mucho más ágil y solo 3 centros vacunadores reportaron retrasos.

La jefa de Gobierno dijo que las demoras del lunes fueron por el proceso de traslado de las vacunas, que están en unidades de refrigeración, de ahí se deben contar, colocar en contenedores térmicos y, luego llevarse a los centros de vacunación, lo que demora más de una hora, por lo que este martes citaron más temprano a los encargados.

Informó que el lunes se vacunó a 30 mil 332 personas y hasta las 11 horas del martes, sumaban 6 mil 420 vacunas aplicadas.

“A las 10 de la mañana ya estaban, pues iniciando la vacunación prácticamente en todas las Unidades de Vacunación. Al momento van 6 mil 420 personas vacunadas; 2 mil 47 en Cuajimalpa, 3 mil 164 en Magdalena Contreras y en Milpa Alta mil 209. El día de ayer cerramos con 30 mil 332 vacunas aplicadas; 9 mil 808 en Cuajimalpa, 15 mil 326 en Magdalena Contreras y 5 mil 198 en Milpa Alta, y están hoy pues, como decía, mucho más organizados, hay sillas en todos lados, se buscó que la gente, en la medida de lo posible, no hiciera filas en la parte externa de las escuelas o los Centros de Salud”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Se informó que una persona presentó efectos secundarios el lunes, pero fue dada de alta, pues sus síntomas fueron leves. Y otras 4 que recibieron la dosis también el lunes, reportaron este martes efectos secundarios y no requirieron mayores atenciones.

Sobre esto habló la secretaría de Salud del gobierno capitalino.

“Un evento grave de reacción vacunal, que es uno en un millón, es el estimado y que todas las vacunas tienen esta probabilidad de evento grave, es aquel que tiene que ver con una reacción anafiláctica, esta reacción es una sobrereacción y que sí puede poner en peligro la vida. Muchas personas tienen alergias a distintas cosas leves, se pueden vacunar, solamente aquellas que tengan antecedentes de reacciones anafilácticas, quiere decir de una reacción muy grave que pone en peligro la vida o también personas que estén tomando inmunodepresores, ese también es una recomendación de no vacunar, pero el resto de la población se puede vacunar con mucha seguridad”, refirió Oliva López, secretaria de Salud de la CDMX.

La jefa de Gobierno aseguró que está garantizada la segunda dosis de la vacuna para todas las personas que están siendo vacunadas.

Aseguró que a finales de marzo habrá más vacunas, porque ya se está empaquetando esta marca de vacuna en México. Y recordó que la inmunidad esperada requiere forzosamente de la segunda dosis.

“Esta primera vacuna es una primera dosis, de dos que van a recibir; la segunda será probablemente en 8 semanas, puede ser hasta un poco más, es lo que indica esta marca de vacuna. No es que ya se vacunaron y al otro día pueden romper todas las medidas sanitarias, ni mucho menos, tienen que seguirse cuidando igual como si no hubieran recibido la vacuna, tienen que mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, el no asistir a reuniones familiares, el evitar las fiestas, todo lo que hemos venido diciendo es exactamente igual, ya que se recibe la segunda dosis hay que esperar 15 días, más o menos, para tener la inmunidad que establece la propia marca de esta vacuna”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.