Por segundo día se registró caos en la alcaldía Xochimilco para aplicar vacuna contra COVID-19

Miles de jóvenes abarrotaron el exterior del Deportivo Xochimilco en busca de su primera dosis de la vacuna contra COVID-19 Pfizer .

Caos, filas que no eran filas, falta de personal operativo que coordinara y miles de personas formadas en busca de la vacuna.

“Al parecer, todo el mundo quiere esta vacuna, y pues si nos está rebasando la integridad de los jóvenes sobre la vacuna, no podemos mantener la sana distancia y estamos tratando de hacer lo mejor posible, pero sí es demasiada la gente que está llegando. Aquí el detalle es que los chicos no están respetando su letra, cualquier persona rezagada de cualquier alcaldía se le está atendiendo en una sola fila, miles, tenemos vuelta completamente a lo que es, está rebasado esto”, dijo Rosario, operativo de área de giros mercantiles Alcaldía Xochimilco.

El asentamiento vehicular para llegar el Deportivo Xochimilco, sobre avenida Prolongación División del Norte, fue superior a los 3 kilómetros, durante todo el día.

La fila se salió de control, desde ayer jueves, que fue el primer día de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Quienes no alcanzaron la vacuna ayer, se formaron durante la noche para alcanzar hoy una vacuna. Algunos creen que el exceso de asistentes se debió a que los jóvenes prefieren esta vacuna.

“Sí, yo conozco gente que se ha esperado para la Pfizer, porque no quisieron la Sinovac, o no quisieron la AstraZeneca y están viniendo acá y consiguiendo comprobantes de domicilio, muchísima gente hay”, dijo Alan Ferreiro.

Otros creen, que no hubo ningún control y mala organización. Una fila se convirtió hasta en 4 filas.

“Allá ya se golpearon y están diciendo, que vamos los rezagados y que cada fila es para cada cosa. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, cuál es la buena. Por eso le preguntaba a la señorita, si es una sola ¿Y qué le dijo la señorita? pues no me dijo. Pues quedé igual, quedé igual”, afirmó Gloria Juárez, llevó a sus hijas a vacunarse.

La identificación de Verónica, de su esposo y su hijo dice que viven en el Estado de México. Su comprobante de domicilio, no tenía domicilio. Asegura que no vive allá, sino en Xochimilco, pero no pudo comprobarlo.

“Es que no nos dejan vacunarnos, que porque el comprobante no viene a mi nombre, me mandan a casos especiales, estoy desde las 6. Sí, es que yo la tengo de Jilotzingo, pero eso fue del año pasado, no la cambié, es Estado de México, yo vivo aquí en Xochimilco”, insistió Verónica Ramos.

Este viernes se vacunó a personas de 18 a 29 años de la alcaldía Xochimilco y a personas rezagadas de 30 años en adelante.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los jóvenes respetar su turno, y no tener preferencia por una vacuna u otra.

“Hacer un llamado a todos los jóvenes de 18 a 29 años, que esperen su turno, de acuerdo a la alcaldía en donde viven; a todos les va a tocar vacuna y, también decir que todas las vacunas son buenas, todas, todas, absolutamente todas, no hay una vacuna que sea mejor que otra”, concluyo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Con información de Jesús Barba

