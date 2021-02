Segunda jornada de vacunación contra COVID en Ecatepec, caótica y desorganizada

La vacunación en Ecatepec a los adultos mayores vivió su segunda jornada entre caos y desorganización. Los módulos de vacunación que el propio gobierno municipal dijo que estarían disponibles, no lo estuvieron. Ante la presión y protestas de los adultos mayores y sus familiares se trató de habilitar algunos espacios, todo se salió de control.

Te recomendamos: ¿Qué documentos debo llevar para vacunarme contra COVID-19 en Ecatepec?

“Si no se les llamó, favor de retirarse a sus domicilios, porque no se les va a atender, se les va a atender únicamente a las personas que ya se les hizo el llamado”, dijo Sarahí Orozco, de Protección Civil Ecatepec.

Así fue como, en plena madrugada, personal de Protección Civil del municipio de Ecatepec, le pidió a decenas de personas que rodeaban la manzana del Centro Cívico “Melchor Múzquiz”, que volvieran a casa si no tenían una cita confirmada por los Servidores de la Nación, pero Emmanuel, que tenía el primer sitio en la fila, no se movió.

“Nos vamos a esperar y hasta dónde resulte, porque esto la verdad no es un juego”, dijo Emmanuel Cruz.

Su madre se formó desde la tarde del lunes.

En ese centro de vacunación nadie se enteró que el municipio anunció en Twitter que solo funcionarían este martes los instalados en la zona de Las Américas. Que este atraso se debía a que aún no concluía la capacitación de los voluntarios de logística para la aplicación de vacuna.

Para la mañana, y ante la cantidad de personas formadas, las autoridades decidieron que la jornada de vacunación se realizaría a partir de las 10.20 horas.

“Por respeto a la gente que ya estaba formada, se van a aplicar las vacunas para todas las personas, tengan o no tengan esta confirmación”, señaló Luis López Ibarra, director jurídico de Ecatepec.

Para mediodía, los padres de Emmanuel ya habían sido vacunados.

“Por fin ya nos pudimos vacunar después de tantas horas esperando. ¿No se arrepiente de haber esperado desde ayer a las 3? No, definitivamente valió la pena haber hecho el esfuerzo”, dijo Manuel Cruz, papá de Emmanuel.

La fila incluso se hizo en medio de los puestos de un tianguis cercano.

El Centro Cívico Río de la Luz, otra de las sedes contemplada para comenzar a operar hoy, tampoco abrió por la mañana. Se les informó a los adultos formados que podrían trasladarse y volver a hacer fila en otra sede, como Las Américas, la decisión enfureció a familiares que bloquearon las avenidas Central y R.

“Por qué nos citan en un lugar y después nos la cambian, yo creo que es también por respeto a nuestros adultos mayores, no somos sus juguetes del gobierno”, señaló Claudia Hernández. habitante Ecatepec, Edomex.

Doña Juana, de ser la primera en la fila, optó por irse.

“Estuve todo el día, toda la noche y estamos aquí y que no va a haber vacunas, por qué nos hacen esto, juegan con uno, no pues yo no sé qué hacer ya la verdad”, enfatizó la señora Juana Ávila. habitante de Ecatepec.

Don Adán de 76 años también desistió pese a que a él, ayer le confirmaron su cita de este martes en este módulo de vacunación.

“Anoche nos llamaron, como a las 7 u 8 de la noche, me pidieron mi nombre y me dijeron que podía yo pasar a este módulo para la vacuna, que a la 1 de la tarde me tocaba, entonces yo no sé para qué nos citaron si ahorita mire que relajo”, dijo.

Para las 11 de la mañana, se había ido mas de la mitad de los ancianos que se habían formado desde ayer, no sin antes protestar ante los funcionarios del centro: 8 Servidores de la Nación y 5 de la dirección de movilidad y transporte de Ecatepec.

Mientras la inconformidad crecía, funcionarios federales, estatales y municipales intentaban poner orden a la logística de vacunación en una reunión de urgencia estuvieron además del alcalde Fernando Vilchis; Javier Lozano, coordinador de Salud del Instituto de Salud del Edomex; Gabriel García Hernández, coordinador de programas para el Desarrollo y Mauricio Hernández, coordinador estatal de vacunación.

“Nos sobrepasó el tema de la presencia de nuestros adultos mayores, no hay la necesidad de que se vengan a formar. Si nos ayudan a esperar su llamada nos permiten instalarnos nosotros”, refirió Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec.

A las 2 de la tarde llegaron las vacunas a esta sede.

“Estamos aquí desde las 10 de la mañana del día de ayer, siento que ya es una falta de respeto para los adultos mayores”, agregó Rocío Valdez.

A las 4 de la tarde, en el Centro Múzquiz, de nuevo hubo molestia porque se agotaron las mil 200 vacunas contra COVID disponibles para el día. Organizadores pidieron a los asistentes retirarse a sus hogares y regresar el miércoles, pero la gente seguía formada y en la desesperación por conseguir una vacuna, hubo hasta golpes.

En el Centro Cultural y Deportivo Las Américas la vacunación fue más ágil y ordenada.

Aquí fue vacunada Isabel, adulta mayor que en 8 días, cumplirá 100 años de edad.

“Esa inyección que van a poner, no me vaya a regañar como mis hijas, porque les digo que esa inyección que me van a poner se la puede poner a una gente más joven. Pero mi hijita me hizo comprender que yo también tengo derecho, digo para lo que me falta irme para allá arriba”, concluyó Isabel Tenorio.

Con información de En Punto y Noticieros Televisa

KAH