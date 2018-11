Así transcurrió la segunda consulta del próximo gobierno de AMLO sobre Tren Maya

La segunda consulta del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el Tren Maya registró mayor participación en Tabasco y Campeche a diferencia de Yucatán, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México (CDMX).

En Tabasco, tierra del presidente electo, la cifra de boletas pasó de 57 mil, en la consulta del aeropuerto, a 100 mil utilizadas este fin de semana, según Carlos Merino, representante del gobierno electo y organizador.

En la colonia Tamulté se abrió una mesa que no estaba prevista, con el argumento de elevada participación. Los votos fueron recibidos en una caja de cartón y sin tinta.

Las propuestas fueron bien recibidas por la gente.

En Quintana Roo, indígenas mayas de Carrillo Puerto, municipio en el que se tiene planeada una de las estaciones del Tren Maya, aseguraron que nadie les avisó de la consulta. Algunos se manifestaron contra el proyecto.

No, no sabemos nada, aún no nos ha llegado información de que hay una consulta que se está realizando. Nos afectaría mucho en la localidad, nosotros nos levantaríamos en contra de eso”, enfatizó Florentina Can Chi, indígena de Quintana Roo.