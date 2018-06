Barrales promete que Segunda Ciudad Universitaria iniciaría funciones en dos años en CDMX

Alejandra Barrales asistió a “Transforma CDMX”, foro de candidatos a la jefatura de Gobierno, organizado por los estudiantes del Tec de Monterrey, campus Santa Fe.

A pregunta de los alumnos detalló varias de sus propuestas, entre ellas la de la segunda Ciudad Universitaria.

Aclaró que iniciará funciones en dos años y que en ella habrá universidades públicas -IPN, UNAM y UAM- pero también universidades privadas, todas aunadas a un corredor tecnológico donde, dijo, pretende generar un vínculo entre estudiantes y empresas.

La idea, aseguró, es hacer un espacio de encuentro.

En entrevista, Barrales habló sobre las acusaciones de “infamia” que se hicieron tras darse a conocer los gastos de Layda Sansores, cobrados al Senado.

“Claudia Sheinbaum califica siempre de infamia y de vileza todo lo que se atreve a criticarlos a ellos, lo que discrepa de ellos es infame y vil para ellos, eso no nos sorprende, es la forma en la que lo califican. Yo no concuerdo, yo no coincido, yo creo que para evitar este tipo de cuestiones lo que necesitamos es que haya una reglamentación que obligue a que todos estos recursos estén etiquetados, esté perfectamente ubicado en qué se pueden utilizar, en qué no, y de nueva cuenta, ayuda el tema de la transparencia y la rendición de cuentas”, declaró Alejandra Barrales.

Por la tarde, en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Alejandra Barrales firmó su principal compromiso de campaña: los acuerdos por la seguridad de la Ciudad de México, que ha prometido firmar en las 16 demarcaciones.

Con información de Marco Dueñas.

RAMG