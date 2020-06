Segob y Conago analizan actividades que podrán reactivarse con semáforo COVID-19

Integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) se reunieron virtualmente con miembros del Gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal, para dialogar sobre las actividades que podrán reactivarse con el semáforo COVID-19.

Se trata de la primera reunión virtual que tienen, desde que las autoridades federales informaron que la mitad del país se encuentra en color naranja y otros 16 estados en color rojo, de máximo riesgo de transmisión.

La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que la pandemia está teniendo una evolución diferente en todo el territorio nacional por lo que en algunas entidades es posible retomar, con precaución, algunas actividades económicas y sumar algunas actividades a la lista de esenciales para la reactivación económica nacional, como la industria manufacturera, construcción y minería en algunos estados.

Convocó a los Gobernadores a mantener el diálogo porque aún falta tiempo para llegar al fin de la pandemia.

“El camino para llegar al final de la pandemia aun es largo, no solo a escala nacional sino global. Esta situación inédita nos ha permitido y nos ha puesto frente a un reto, no solamente sanitario sino económico y social. De ahí la importancia de privilegiar el consenso por encima de cualquier otra situación. Por eso, reitero, no se trata de imponer desde la Federación un semáforo único ni mucho menos, sino de proponer y generar sinergias entre todos para salir adelante”, indicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

El futuro mejor es siempre posible si se trabaja juntos y unidos, aseguró.

Se analizaron los indicadores del Gobierno Federal para los semáforos COVID de cada estado.

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y presidente de la CONAGO, así como coordinador de la Comisión de Turismo, informó en su cuenta de Twitter que se acordó realizar un trabajo coordinado para la reactivación de diversos sectores, privilegiando la salud de la población y visitantes.

Asistieron a esta reunión virtual, además de los miembros de la CONAGO, los titulares del INSABI, IMSS e ISSSTE, así como el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

Los diferentes gobernadores que participaron informaron a través de sus cuentas de redes sociales sobre el desarrollo de la reunión.

Con información de Guadalupe Madrigal.

