Segob reconoce uso de la tortura para obtener información en México

A dos días de terminar la actual Administración, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), admitió que en México sigue existiendo la tortura como método para extraer información.

Así lo reconoció al ser cuestionado si el Gobierno Federal torturó a implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, como denuncia un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En la @SEGOB_mx, acompañado de @M_OlgaSCordero, funcionarios federales, integrantes del equipo de transición e invitados especiales, inauguro la sala de #Cine Jorge Carpizo, merecido homenaje a su trayectoria como universitario, académico y servidor público ejemplar. pic.twitter.com/Q62b6OSCte — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) November 28, 2018

El informe detalla que hubo falta de cooperación y de información por parte de las autoridades.

“Yo creo que sigue existiendo la tortura cómo método de extracción de confesiones, desafortunadamente, y que ahora tenemos problemas más serios […] estoy estudiando personalmente el informe, las recomendaciones que han emanado de la CNDH y que deben de profundizarse lo que señalan las recomendaciones en todas sus áreas. Esta será una constancia que espero que mañana o pasado mañana se deje por parte de este gobierno y en lo fundamental analizar lo que el informe señala, la hipótesis más sólida jurídicamente que aporta el expediente de lo que pudo haber ocurrido en este muy lamentable suceso”, señaló el funcionario federal.

En entrevista posterior a la inauguración de la Sala de Cine “Jorge Carpizo”, Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación, aseguró que el asunto inmediato que atenderá es la crisis migratoria en Tijuana.

Señaló que actuarán siempre apegados a los Derechos Humanos, y que los migrantes que infrinjan la ley serán deportados.

“Vamos atender, como lo ha estado atendido la Secretaría de Gobernación, el tema migratorio, por una parte. Por otra parte, ustedes saben y lo he repetido muchísimas veces porque además el señor Secretario actual de Gobernación compartimos precisamente el pensamiento de Jorge Carpizo: La protección de los Derechos Humanos […] Si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de los migrantes bueno se procederá conforme al derecho. No tenemos por qué no hacerlo”, señaló la futura funcionaria.

La sala cinematográfica Jorge Carpizo, en operación desde hoy en la @SEGOB_mx, es símbolo de la convivencia de la creatividad y la #Cultura. pic.twitter.com/pXqJZGrrcU — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) November 28, 2018

La próxima secretaria de Gobernación rechazó que México pueda ser un “tercer país seguro” para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, es decir, que puedan recibir aquí el mismo tipo de protección que obtendrían en Estados Unidos.

“¿Seremos tercer país?… No, el tercer país no está considerado”, admitió.

Hablaron en la Secretaría de Gobernación.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

tfo