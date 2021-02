Segob pide a Conago colaborar en estrategia de vacunación contra COVID-19

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a colaborar con el Gobierno federal para que sea exitosa la estrategia nacional de vacunación.

“Y desde luego, no caigamos en la proliferación de noticias falsas que hace un daño enorme porque buscan generar incertidumbre, buscan generar confusión, y en este momento necesitamos todo lo contrario, que si la vacuna rusa no se puede poner a los mayores de sesenta, que si esta vacuna no tiene estas especificaciones, en fin, yo creo que debemos de rechazar todo tipo de noticias falsas, enterarnos bien, no debemos más que continuar juntos, permanecer unidos, brindando certidumbre, seguridad y rechazando la desinformación y, obviamente, la confrontación, que eso es lo que esperan muchos”, indicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.