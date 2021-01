SEGOB destaca gobernabilidad de México en mensaje de Año Nuevo 

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envió un mensaje de fin de año a través de sus redes sociales en el que destacó la gobernabilidad que actualmente se vive en México.

“No encontré el momento más apropiado para recordar que en dos años hemos desterrado las antiguas formas de hacer política que se utilizaban en el pasado, empecinados como estuvieron muchos actores políticos en hacer de la presión, la fuerza, el chantaje la manera de dirigir la gobernabilidad, perdimos de vista valores, no robar, no mentir, no traicionar, hoy, pese a las condiciones inéditas que viven las naciones del planeta, la gobernabilidad avanza en México con el apoyo de todas y todos ustedes”, afirmó Cordero.