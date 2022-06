Segalmex habría desviado millones de pesos en simulación de rentas y reparación de bodegas

La Fiscalía General de la República sigue una investigación sobre fraudes reportados por Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública en Segalmex, Seguridad Alimentaria de México, y que ascenderían a 10 mil millones de pesos.

Una de las variantes de un posible desvío de recursos en Segalmex se dio en la simulación de rentas y reparaciones de bodegas e inmuebles en todo el país.

“Aquí es una bodega que fue prestada para Segalmex. Nosotros no estamos cobrando nada, es prestada a cuenta del beneficio de nosotros, para que ellos nos compren el maíz a precio de garantía”, dijo Luis Bustos.

Desde hace más de dos años, Luis Bustos dio en comodato a Segalmex una pequeña bodega, de su propiedad, para que se use como centro de acopio del programa precios de garantía, en la comunidad de El Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; Luis asegura que funcionarios de Segalmex prometieron reparar los desperfectos de la bodega a cambio de no pagar renta, pero no lo cumplieron.

“Se comprometieron en ponerle portón a esta bodega y alrededor ponerle un como una malla, se comprometieron el año pasado”, indicó Luis Bustos, productor de maíz en El Ocotillo, en Coyuca de Benítez.

En el municipio de Cocula, a otro productor, llamado José Palemón, Segalmex le prometió ampliar el techo de su bodega y construir baños, a cambio de que almacenara el maíz; el productor hasta les envió una cotización de gastos. Ante el incumplimiento de obra, el año pasado, José vendió 400 toneladas de maíz, para cobrar la promesa de construcción. Por este faltante fueron responsabilizados varios trabajadores de Segalmex, uno de ellos contó la situación

Se cometió mucho el error de que se prometía Segalmex, iba a rehabilitar bodegas, realmente no lo hacía. Al señor que le prometieron muchas cosas de arreglar, pues desafortunadamente hubo un faltante de maíz y razón por la cual Segalmex a través del jurídico, dicen ellos, por responsabilidad, nosotros tenemos que cubrir ese faltante que hubo de ese maíz.

Segalmex pagó más de 161 millones de pesos a la empresa “Inmobiliaria Terbix, S.A de C.V.”, por servicios de reparación, conservación y mantenimiento de inmuebles del programa “precios de garantía” en todo el país. En los contratos adjudicados, en 2019 y 2020, por Alejandro de Jesús Kuri Olvera, gerente de recursos materiales y servicios de Segalmex, la “Inmobiliaria Terbix”, creada en 2019, proporcionó la dirección de un edificio, donde se rentan oficinas virtuales en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

Los campesinos de El Ocotillo también facilitaron a Segalmex una casa, a un costado de la bodega de Luis, para que se habilitara como oficina del centro de acopio y vivienda de los trabajadores.

“Se oye decir que están pagando renta y pues aquí, definitivamente aquí no se paga ni un peso de renta. todo esto que ven ustedes los prestaron los productores mismos”, apuntó Omar Calixto Salazar, del comisariado ejidal El Ocotillo, en Coyuca de Benítez, Guerrero.

Segalmex pagó más de 800 millones de pesos a ocho empresas por la renta de inmuebles que servirían como bodegas concentradoras y centros de acopio de maíz y frijol, durante 2019 y 2020, en todo el país. La mayoría de los inmuebles que usa Segalmex son almacenes, de la desaparecida Conasupo; terrenos ejidales, comunales, municipales y canchas deportivas, en varios estados del país, que han sido entregados sin costo alguno para el gobierno.

Los contratos establecen que los arrendatarios de las bodegas prestarían servicio integral de guarda, custodia, cribado, empaquetado, envasado de maíz y frijol y hasta tendrían equipo de laboratorio para análisis del grano, equipadas con basculas y suministro de costales de polipropileno.

“Mire, todo ese maíz, todo ya tiene rato, todo esto es gorgojo mire”, señaló César Pérez, habitante de Marquelina, Guerrero, en abril de 2021.

En los últimos dos años, en decenas de comunidades de Guerrero y Chiapas, En Punto constató que cientos de toneladas de maíz estuvieron meses, a la intemperie, en medio de la basura y roedores.

“No resiste. Le digo que todo ese bolserío es del año pasado, para este año ya no sirvió para nada”, comentó Dimas González, del comisariato del ejido Úrsulo Galván, en Villaflores, Chiapas, en 2021.

Así operó

Oliverio Pérez Santoyo Ayala, gerente de operaciones de precios de garantía de Segalmex, es quien firmó los contratos de arrendamiento de las bodegas; además, no pudo acreditar adeudos millonarios en la cuenta pública 2019. También documentamos que colocó a su hijo Kalinin Oliverio Pérez García, como jefe de unidad operativa de Segalmex en la zona norte del Estado de México.

Pérez Santoyo Ayala llegó a Segalmex junto con René Gavira Segreste y Miguel Carillo Villarreal, acusados ante la Fiscalía General de la República, de haber desviado más de 10 mil millones de pesos de Segalmex, a través de empresas fantasma

Con información de Fátima Monterrosa y Carlos Moreno.

LLH